Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Rauswurf von Kalbitz

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Rauswurf von Kalbitz:

"Noch vor einem Jahr hat es so ausgesehen, als ob der "Flügel" in der AfD das Sagen übernimmt und der Bundesvorsitzende Meuthen von den Rechtsaußen Höcke und Kalbitz in absehbarer Zeit verdrängt werden würde. Nun haben diejenigen in den westdeutschen Landesverbänden, die an ihrem bürgerlichen Anstrich festhalten und eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz verhindern wollen, Kalbitz aus der Partei geschmissen und damit einen offenen Machtkampf gestartet. Es ist zu erwarten, dass die ostdeutschen Landesverbände, allen voran die von Brandenburg, Thüringen und Sachsen, sich hinter Kalbitz stellen werden. Das könnte zu einer Spaltung der Partei führen, ein Szenario mit dem Meuthen vor Wochen schon mal geliebäugelt hatte."