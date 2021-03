Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum SPD-Streit um Thierse

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum SPD-Streit um Thierse:

"Thierse hat vor ein paar Tagen eine Streitschrift verfasst, in der er

- stark simplifiziert - dafür plädiert, die Debatten über

Identitätspolitik nicht zu einem Spaltpilz der Gesellschaft werden zu lassen. Er diskriminierte dabei keine Minderheiten, wandte sich aber dagegen, sie über den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stellen. Doch das wurde in der SPD nicht überall so gesehen. Man sei beschämt über den Umgang mit den Anliegen homosexueller Menschen, erklärte die Parteiführung der SPD in Person von Saskia Esken und Kevin Kühnert. Thierse drohte mit Austritt aus der Partei. Die politische Wirkung der Angelegenheit ist verheerend für die SPD, die ja auch immer stolz war, ein Ort des freien Denkens und der Toleranz zu sein. Das funktioniert aber nur, wenn die Debatte von beiden tolerant geführt wird. Wenn der Raum für eine Position sofort verengt wird, sollte man es lassen."/yyzz/DP/he