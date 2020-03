Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Afghanistan / USA

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Afghanistan / USA:

"Man kann die Verärgerung des amerikanischen Außenministers Pompeo nach seinen gescheiterten Gesprächen in Kabul verstehen. Zu einem Zeitpunkt, da es darauf ankäme, dass die politischen Spitzen in Kabul in größtmöglicher Geschlossenheit in die geplanten Friedensgespräche mit den Taliban gingen, liefern sich Präsident Ghani und der sich gleichfalls als Staatsoberhaupt sehende Abdullah einen Machtkampf auf offener Bühne. Pompeo reagierte mit dem Stopp von US-Hilfsgeldern über immerhin einer Milliarde Dollar, und der Ankündigung der möglichen Streichung einer weiteren Milliarde. Es bleibt der Eindruck eines spontanen Wutausbruchs, der unmittelbar aber niemanden erschütterte. Nun sind die Taliban im klaren Vorteil, umso mehr, als der Entzug von Finanzhilfen für das Land nicht gerade zur Stabilität des Erreichten beitragen wird."