Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur globalen Energiewende

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zur globalen Energiewende

Nach dem Green Deal der EU und dem chinesischen Bekenntnis zur Klimaneutralität richtet sich die Aufmerksamkeit nun vor allem auf die USA. Gewinnt Biden die Wahl, könnte dies zu einem Schlüsselmoment im Kampf gegen den Klimawandel werden. Doch selbst, wenn nicht: Schon jetzt machen die US-Ölmultis krisenbedingt Milliardenverluste, die in Zukunft trotz Trumps schützender Hand mit CO2-Preisen in immer mehr Ländern größer werden könnten. Viele Experten gehen davon aus, dass die Ölnachfrage in der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre sinken wird. Nicht ohne Grund schwenken europäische Konzerne bereits auf grüne Energien um. Ihr Ausbau wird zwar auch nicht ohne Konflikte vorangehen. Die aber spielen ein paar Ligen unter Atommüll und Klimawandel./be/DP/zb