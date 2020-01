Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zum Irak

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zum Irak:

"Was die USA im Irak betreiben, ist eine Chaos-Strategie, schon seit 2003 mit dem Krieg gegen den damaligen Diktator Saddam Hussein. Washington handelt in dieser Region komplett auf eigene Faust. Und ohne Weitsicht. Deutschland hat das 2003 nicht mitgemacht und sollte das auch jetzt nicht tun. Wenn es einen iranischen Gegenschlag und in der Folge einen amerikanisch-iranischen Krieg geben sollte, kann Donald Trump jedenfalls nicht Artikel 5 des Nato-Vertrages bemühen, die gegenseitige Beistandspflicht. Das wäre allein sein Krieg."/ra/DP/he