Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zum Klimaschutz

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zum Klimaschutz:

"Noch läuft weltweit der Versuch, den Klimawandel durch ein Umsteuern des Verhaltens und neue technische Lösungen in den Griff zu bekommen. 68 große deutsche Unternehmen mit zusammen einer Million Beschäftigten haben in einem Appell dieser Tage gefordert, bei den Konjunkturprogrammen die Nachhaltigkeit zu beachten, auch, weil sonst Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gefährdet würden. Sie sind weiter als die Autobosse, der BDI und manche in den Koalitionsparteien."/yyzz/DP/he