Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zum Urteil gegen Deniz Yücel

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der "Mannheimer Morgen" schreibt zum Urteil gegen Deniz Yücel:

Was daraus zu lernen ist? Dass die Toleranz gegenüber der Presse einen Gradmesser darstellt für die Liberalität einer Gesellschaft. Und dass, wer die Presse in Verruf bringt, weil sie nicht so berichtet, wie es einem gefällt, damit der Demokratie in den Rücken fällt. Das sei mit Blick nach Deutschland auch an all jene gerichtet, die mit dem schnellen Gerede von einer Lügenpresse genau das unterhöhlen, was sie für sich beanspruchen: die Meinungsfreiheit./yyzz/DP/eas