Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zur Bildungsstudie

"Wenn eine Partei in Deutschland die Stimmen von Erstwählern, von Eltern, Lehrern und sonst wie in der Bildungsbranche beschäftigten Menschen gewinnen möchte, dann setzt sie sich am besten für ein wenigstens einheitlicheres Bildungsprogramm ein. Es ist erstaunlich, dass dies nicht längst schon umgesetzt wurde, und es ist ein Affront gegen alle Bürger in Deutschland, die sich fragen, wie ein gemeinsames Europa gelingen soll, wenn schon ein gemeinsames Deutschland so schwierig zu schaffen ist."