Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der "Mannheimer Morgen" schreibt zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes:

Mit einem derart langfristig gewährten Kurzarbeitergeld ist die Gefahr von Mitnahmeeffekten groß. Unternehmen bekommen schließlich auch Sozialbeiträge erstattet. Außerdem kann die Abfederung des Arbeitsausfalls dafür sorgen, dass Betriebe am Leben bleiben, die schon vor Corona kaum Chancen zum Überleben hatten. Die große Koalition, so scheint es, nimmt mögliche Verwerfungen in Kauf. Bloß keine Hiobsbotschaften vom Arbeitsmarkt wenigstens bis Ende 2021. Da wird schließlich neu gewählt./ra/DP/eas