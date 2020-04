Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Corona/Armut

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Corona/Armut:

"Vor zwei Monaten gab es eine traurige Nachricht: Mehr als 1,5 Millionen Kinder in Deutschland sind auf Hartz IV angewiesen und diese Zahl ist in den vergangenen drei Jahren kaum gesunken - trotz guter Konjunktur und robustem Arbeitsmarkt. Das hat der Deutsche Gewerkschaftsbund auf Basis von Arbeitsagentur-Daten ausgewertet. Vor zwei Monaten, da war die Welt noch eine andere. Corona noch ein ferner Begriff, die Krise und ihre Folgen unvorstellbar. Seitdem hat sich alles verändert, aber diese Zahl ist geblieben. Etwa jedes fünfte Kind in unserem Land ist von Armut bedroht. Und die Gefahr ist groß, dass es durch die aktuelle Lage deutlich mehr werden. So schätzt es auch das Deutsche Kinderhilfswerk ein. Die Corona-Krise trifft die Schwächsten in unserer Gesellschaft besonders hart."/al/DP/he