Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu den Atomgesprächen/Iran

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" (Regensburg) zu den Atomgesprächen/Iran:

Für die künftige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock steht mit den Verhandlungen in Wien eine Lektion in Realpolitik ins Haus. Es ist eine Sache, in der Opposition kategorisch auf die Einhaltung von Menschenrechten in unliebsamen Regimen zu pochen. Zähe diplomatische Kleinarbeit, um das wichtige Atomabkommen mit dem Iran doch noch zu retten, ist dagegen eine ganz andere Herausforderung. Deutsche Diplomaten haben zwölf Jahre lang mit verhandelt, bis das Abkommen 2015 endlich zustande kam. Auch Baerbock wird im neuen Amt einen langen Atem brauchen./yyzz/DP/mis