Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu den Grünen

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu den Grünen:

"Der grüne Plan für den "Bavarian Green Deal" ist nicht nur eine ferne Vision. Der radikale ökologische Umbau, für den die Grünen-Landtagsfraktion soeben weitere detaillierte Konzepte vorgelegt hat, ist zu 100 Prozent ernst gemeint. An der hohen Motivation des grünen Spitzenpersonals können dabei nur Naive zweifeln. Die Grünen treten an, um Bayern und die Republik konsequent in eine klimaverträgliche Zukunft zu lenken. Die Partei wird es - wo immer ihr die Wähler die nötigen Hebel in die Hand geben - nicht bei einem oberflächlichen Herumdoktern belassen."/yyzz/DP/men