Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Dissertation/Giffey

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Dissertation/Giffey:

"Um den Doktortitel von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey wird derzeit ein politisches Scharmützel entfacht, dass an die Fälle von Karl-Theodor zu Guttenberg und Annette Schavan anknüpfen könnte. In der hauptstädtischen CDU sowie in der Bundespartei werden Geschütze in Stellung gebracht, um die bald nach dem Amt der Regierenden Bürgermeisterin strebende SPD-Frau politisch abzuschießen. Dabei liegt das trotzige "Giffey-muss-weg" aus der CDU genauso neben der Spur wie deren schlichter Verzicht auf den Doktortitel. In der Corona-Krise haben die meisten Menschen ohnehin ganz andere Sorgen als die - möglicherweise - schlampig verfasste Doktorarbeit der Familienministerin."/zz/DP/he