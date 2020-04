Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Krisenmanagement von Donald Trump

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Krisenmanagement von Donald Trump:

"Die USA gewinnen den Kampf gegen das Virus nur, wenn es sich vom Credo des Trumpismus abwendet. "Amerika-Zuerst"-Nationalismus macht die Nation nicht sicherer, sondern behindert die Suche nach einer erfolgreichen Strategie. Hätte die nicht minder nationalistische Führung in China frühzeitig für Transparenz gesorgt und die Welt entschlossen auf den Ausbruch in Wuhan reagiert, könnten die New Yorker heute vielleicht den Frühling genießen."/yyzz/DP/he