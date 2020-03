Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Russland

REGENSBURG (dpa-AFX) - Die "Mittelbayerische Zeitung" (Mittwoch) schreibt zu Russland:

"Nun also ist die Katze aus dem Sack. Wladimir Putin will über 2024 hinaus russischer Präsident bleiben. Anders war seine Erklärung am Dienstag nicht zu verstehen, er trete für eine Verfassungsänderung in diesem Sinn ein. Genauer gesagt soll ein erneuertes Grundgesetz her. Auf dieser Basis dürfe dann bei künftigen Präsidentenwahlen niemand ausgeschlossen werden, forderte der Kremlchef. Also auch er selbst nicht. Deshalb sollen alle früheren Amtszeiten "annulliert" werden."/ra/DP/men