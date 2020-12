Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Skifahren und Corona

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Skifahren und Corona:

"Die Corona-Gefahr schwindet mit jedem Skifahrer, der in der Pandemie nicht auf Biegen und Brechen auf Pisten drängt. Vorsicht ist in diesem Winter der wichtigste Maßstab. Denn Ischgl darf sich in keinem Skigebiet wiederholen. Für Österreich steht besonders viel auf dem Spiel. Zwar hat im Frühjahr nicht allein der Apres-Ski im Tiroler Skiort das Ausbreiten des Virus in ganz Europa befeuert, auch andernorts wurden zu lange blauäugig bis fahrlässig die Risiken ausgeblendet. Doch Ischgl ist zum Symbol dafür geworden, dass die Sicherheit von Menschen im Zweifel wirtschaftlichen Interessen geopfert wird."/DP/jha