Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Trump/Corona

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Trump/Corona:

"Trump versucht sich in der Pandemie wahlweise in der Rolle des Kriegspräsidenten, Medienkritikers oder Cheerleaders. Und entpuppt sich dabei als ein in der Krise überforderter Reality-TV-Entertainer. Sein Anspruch auf "totale Autorität" löst Empörung, aber keine echte Besorgnis aus. Ein Führer, der nicht einmal Wattestäbchen für Corona-Test-Kits beschaffen kann, überzeugt nicht als Autokrat. Jeder halbwegs aufmerksame Zuschauer ahnt, dass US-Präsident Trump seine Corona-Show benutzt, Nebelkerzen zu zünden, die den Blick vom Versagen seiner Regierung in der Jahrhundertkrise ablenken sollen. Dass die Medien dagegen immer noch keine Immunität aufgebaut haben und ihre kostbare Sendezeit und Druckspalten dafür hergeben, ist tragisch."/yyzz/DP/he