Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zum CDU-Vorsitz

REGENSBURG (dpa-AFX) - 'Mittelbayerische Zeitung' zum CDU-Vorsitz

Dennoch dürften die Chancen für Laschet, am 25. April vom Parteitag gewählt zu werden, besser sein als die von Merz. Vom dritten Bewerber Norbert Röttgen einmal ganz abgesehen. (...) Laschet jedoch sollte nicht nur den größten CDU-Landesverband ziemlich geschlossen hinter sich haben, er verfügt auch über ein Netzwerk in die Gliederungen der CDU, in das Konrad-Adenauer-Haus hinein. Und sollte Laschet gewinnen, würde auch kein Weg an ihm als Unions-Kanzlerkandidat vorbeiführen. Dem könnte sich selbst CSU-Chef Markus Söder, derzeit der starke Mann in der Union, nicht in den Weg stellen./be/DP/zb