Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zum FC Bayern München

"Mittelbayerische Zeitung" zum FC Bayern München:

"Freilich gibt es auch eine Trübung, die gerade in der Stunde eines so großen Erfolges angesprochen werden muss. Dass Paris St. Germain ein Katar-Klub ist, bei dem Geld keine Rolle spielt, weil man sich so und durch diverse internationale Meisterschaften Renommee zu erkaufen versucht, ist hinlänglich diskutiert. Dass aber auch der FC Bayern seit einem Jahrzehnt große Katar-Nähe zeigt, ist eine traurige Geschichte für einen großen Klub. Dass ein Klub wie der FC Bayern sich vor den Image-Karren eines Emirats spannen lässt, in dem Menschen- und Arbeiterrechte mit Füßen getreten werden, darf nicht sein. Es wäre eine Selbstverständlichkeit, sich da zu positionieren. Allein: Auch als Champions-League-Sieger 2020 wird der FC Bayern wohl wieder in ein Trainingslager nach Doha aufbrechen."