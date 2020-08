Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zum Hilferuf des Städtetags

REGENSBURG (dpa-AFX) - 'Mittelbayerische Zeitung' zum Hilferuf des Städtetags

Nun könnten die Kommunen selbst zum Motor der Pandemiebewältigung werden, vorausgesetzt sie haben die Kraft, in die Wirtschaft vor Ort zu investieren. Wenn Städte öffentliche Aufträge etwa an die Bauwirtschaft vergeben, hilft das lokalen Unternehmen und zahlt sich am Ende durch Gewerbesteuereinnahmen wieder aus. Um diesen Kreislauf wieder in Schwung zu bringen, müssen die finanziellen Grundlagen stabil bleiben. Der Bund sollte die Kommunen in ihren Anliegen ernst nehmen./yyzz/DP/zb