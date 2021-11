Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zur Corona-Impfpflicht

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zur Corona-Impfpflicht:

"Mit einer allgemeinen Impfpflicht würde die jetzige vierte Corona-Welle nicht gestoppt werden können. Doch als Ultima Ratio, als letztes Mittel, um der Corona-Pandemie langfristig entgegen wirken zu können, sollte sie nun ernsthaft und offen diskutiert - und auch entschieden werden. Die künftige Bundes-Ampel steht in dieser Hinsicht in der Verantwortung. Wobei eine solche Pflicht ja nicht gleichbedeutend mit einem Impfzwang ist, der etwa von Gerichten verfügt und von Polizei eskortiert werden würde. Noch freilich haben wir alle es in der Hand, eine Impfpflicht abzuwenden. Je mehr Menschen sich freiwillig die Spritze geben lassen, um so überflüssiger würde die gesetzliche Pflicht dazu."/yyzz/DP/he