Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zur Union

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zur Union:

"Angela Merkel war auch, als sie noch CDU-Vorsitzende war, kein Stammgast bei Klausurtagungen der CSU-Landesgruppe, die lange in Kreuth und danach im Kloster Seeon abgehalten wurden. Doch gestern nahm die Bundeskanzlerin an der traditionellen Tagung der Bundestagsabgeordneten der bayerischen Schwesterpartei - Corona-bedingt - per Videoschalte teil. Vorbei sind die Zeiten, in denen CSU und CDU wegen Merkels Flüchtlingspolitik über Kreuz lagen und sogar die Scheidung der Polit-Ehe im Raume stand. Der Kampf gegen die Pandemie schweißt beide Parteien offenbar zu neuer Unions-Harmonie zusammen."/yyzz/DP/nas