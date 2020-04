Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Flüchtlinge und EuGH

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Flüchtlinge und EuGH:

"Mitnichten verweigern bloß die drei Staaten ihre Solidarität den EU-Partnern und den Kriegsflüchtlingen. Ihr schlechtes Beispiel hat Schule gemacht. So gesehen verdienen nicht nur Polen, Tschechien und Ungarn den Rüffel der Richter, sondern die EU als solche. Ihre Regierungen sind nicht einmal jetzt, in der sich zuspitzenden Corona-Krise, zur Linderung der himmelschreienden Not in den griechischen Elendslagern bereit. Die 2015 zusammengezimmerte EU-Asylpolitik ist gescheitert, eine neue ist nicht in Sicht."/yyzz/DP/he