Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Kosten der Coronatests

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" (Halle) zu Kosten der Coronatests:

"Was im medizinischen Alltag gang und gäbe ist, soll in der Corona-Pandemie plötzlich nicht gelten. Wer meint, seinen Urlaub trotz Pandemie in einem Corona-Risikogebiet verbringen zu müssen und damit sich selbst sowie alle anderen in Gefahr bringt, bekommt als Belohnung ein Rundum-sorglos-Testpaket. Das ist nicht einzusehen. Das von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) immer wieder bemühte Argument, dass ohne Kostenübernahme durch die Allgemeinheit Reisende die Tests vermeiden würden, ist schwach. Denn es besteht ja eine Pflicht zum Test. Diese durchzusetzen ist eine Frage der Kontrollen und der Strafandrohung - nicht der Kostenübernahme. Eigentlich wäre es nur gerecht, wenn Risikoreisende die gesamten Testkosten tragen müssten."/zz/DP/stw