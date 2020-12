Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zum Impfstoff

HALLE (dpa-AFX) - Die "Mitteldeutsche Zeitung" schreibt zum Impfstoff:

Es ist falsch, die Freigabe des ersten von hoffentlich etlichen weiteren Vakzinen schon als Sieg über das Virus zu feiern. Weder Biontech noch Moderna oder CureVac haben ein Allheilmittel erfunden. Die Entdeckung der mutierten Covid-19-Variante nicht nur in Großbritannien ist ein Warnsignal. Denn auch wenn sich bestätigen sollte, dass diese neue Art des Virus eher mildere Krankheitsverläufe auslöst und mit den nun verfügbaren Impfstoffen bekämpft werden kann, so zeigt der Vorfall eben doch, dass die Gefahr weder gestoppt noch ausgerottet ist. Warnungen von seriösen Wissenschaftlern vor Covid-20 oder sogar -21 grassieren seit Monaten durch die medizinischen Fachblätter. Das heißt nichts weniger, als dass wir selbst und unsere Umgebung weiter auf Hygiene, Schutz und Abstand angewiesen bleiben. Dies gilt auch für alle jene, die hoffentlich bald geimpft werden können./be/DP/eas