Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Afghanistan/Ortskräfte

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Afghanistan/Ortskräfte:

"Der Westen erlebt in Afghanistan sein moralisches Waterloo, und nichts versinnbildlicht die Schande eindrücklicher als der schmähliche Umgang mit den Ortskräften, die uns 20 Jahre lang dienten, sei es als Dolmetscher oder Küchenhelfer. Als am Wochenende die Lage eskalierte und die Amerikaner ihre Evakuierungsflüge längst aufgenommen hatten, verfiel die Bundespolitik in Schockstarre, allen voran Außenminister Maas, von dem nur Betroffenheitsfloskeln zu hören waren. Statt das Versagen der afghanischen Armee zu bejammern, hätte man in Berlin zeigen können, wie die Bundeswehr es besser macht und Menschen in Not rausholt. Stattdessen wieder nur die übliche Einsicht: Wenn's drauf ankommt, hat die deutsche Außenpolitik außer flammender Moral wenig zu bieten. An seinem Undank wird der Westen noch lange schwer zu tragen haben."/yyzz/DP/he