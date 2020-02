Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu AKK

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu AKK:

"Merkels Neben-Diplomatie in der Thüringenkrise war eine beispiellose Brüskierung ihrer Nachfolgerin, aber es war immerhin ehrlich: Denn die Kanzlerin hat, der Ämterteilung zum Trotz, in Wahrheit immer die ganze Macht in der CDU behalten. Ihr damaliger Rückzug vom Parteivorsitz war ein Täuschungsmanöver. Kramp-Karrenbauer durfte immer nur die Als-ob-Vorsitzende sein: eine Königin ohne Land, mit Amt, aber ohne Gestaltungsmöglichkeit. Jetzt ist sie Merkels letztes Opfer geworden. Ihr letzter Rat an die CDU, Kanzlerschaft, Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz wieder in eine Hand zu legen, ist pures Dynamit, denn er zielt auf die Beschleunigung von Merkels quälend langem Abschied. Schließlich kann diese selbst es ja wohl nicht mehr sein, die die drei Ämter in ihrer Person vereint. Die CDU braucht der Neuaufbruch mit Merz oder Spahn."/zz/DP/nas