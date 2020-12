Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Bayern/Testpflicht für Familienrückkehrer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" schreibt zu Bayern/Testpflicht für Familienrückkehrer:

Deutschlands Sieben-Tage-Inzidenzwerte sind beunruhigend hoch, aber keineswegs rekordverdächtig. Insbesondere in den Ländern des Balkans wütet das Virus noch schlimmer als bei uns. Dort sind teilweise fünfmal mehr Menschen infiziert. Deshalb ist es richtig, dass Bayern eine zusätzliche Testpflicht für Urlauber und Familienrückkehrer einführt. Damit es hinterher nicht wieder heißt, die Politiker hätten die Urlaubszeit verschlafen. Immer wieder droht die zeitweise Verbesserung der Lage, die einzelne Länder durch harte Lockdown-Maßnahmen erreicht haben, durch Reisende aus Risikogebieten zunichte gemacht zu werden. Deshalb wäre es wichtig, die Maßnahmen, wie es Wissenschaftler gerade gefordert haben, in Europa grenzübergreifend besser zu koordinieren./be/DP/eas