Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu China/Corona

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu China/Corona:

"Dreister geht es nicht: Für ihr "umsichtiges Corona-Management" wünscht das Regime in Peking von deutschen Behörden belobigt zu werden. Sogar die selbst verursachte Viruspandemie nutzt Peking so als Waffe für seine hybride Kriegsführung gegen ein entkräftetes Europa. Mit Manipulation der öffentlichen Meinung, Desinformationskampagnen und Verschwörungstheorien sollen dessen Politiker als schwach dargestellt werden, während China selbst als "Wohltäter" wahrgenommen werden will, um die Öffentlichkeit empfänglich für seine Wünsche zu machen, vor allem für den Aufbau der 5G-Netze durch den Staatskonzern Huawei. Denn das ist Pekings zentrales Nahziel: die Kontrolle über Europas digitale Infrastruktur zu erlangen."/ra/DP/he