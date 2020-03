Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Corona

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Corona:

"Wir haben uns lange selbst belogen, doch damit ist es nun vorbei. Die Abriegelung europäischer Metropolen ist ein schriller Weckruf. Und die der Panikmache unverdächtige Weltgesundheitsbehörde warnt: "Dies ist keine Zeit für Ausreden. Dies ist eine Zeit, um alle Register zu ziehen." Hat irgendwer den Eindruck, dass man das in Deutschland bisher getan hat? Da wurden bis zu Spahns gestriger Warnung Fußballspiele vor zehntausenden eng zusammengepferchten Fans ausgetragen, Brauereien wollten nicht von ihrem Millionengeschäft mit den Starkbierfesten lassen, und die Schulbehörden taten so, als handle es sich bei Corona um lästigen Kopflausbefall. Schon klar: Das Leben muss weitergehen. Aber warum vermeidbare Risiken eingehen?"/be/DP/edh