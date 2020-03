Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Corona/EZB

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Corona/EZB:

"Hat die EZB den Schuss nicht gehört? Die Finanzmärkte versinken in Panik, der Corona-Crash greift von den Börsen auf die Realwirtschaft über, doch die Notenbank tut - nichts. Europa taumelt führungslos immer tiefer in die Krise. Wie es geht, hat China gezeigt: Es hat sofort strengste Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ergriffen, die Zinsen gesenkt, das Bankensystem mit Liquidität geflutet und Konjunkturprogramme aufgelegt, um den Nachfrageschock abzufedern. All das ist in Europa nicht passiert. Niemand hat an den Airports Fieber gemessen. Die GroKo hat trotz übervoller Kassen kein Konjunkturprogramm gestartet, nicht mal den Soli abgeschafft. Und nun tritt auch noch die Krisen-Feuerwehr EZB in den Streik. Kein Wunder, dass die Kernschmelze an den Märkten immer weitergeht."/yyzz/DP/nas