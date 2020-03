Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Corona/EZB

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zur EZB und der Coronakrise:

"Na bitte, geht doch: Die EZB feuert im Krieg gegen das Coronavirus jetzt plötzlich doch noch mit der Bazooka. Die Bundesregierung spannt einen 40-Milliarden-Rettungsschirm für Solo-Selbstständige und Klein(st)betriebe, die über Nacht die Existenzgrundlage verloren haben. Und immer mehr Bundesländer bauen hastig Zeltkliniken, um sich für den Ansturm Schwerstkranker zu wappnen. Willkommen in der Realität! Niemand sollte sich jetzt irremachen lassen von Scharlatanen wie dem wichtigtuerischen Lungenarzt Wolfgang Wodarg, der noch immer von "Panikmache" fabuliert und zweifelnde Bürger zum Leichtsinn aufstachelt. Hilfreich wäre ein Besuch in einer norditalienischen Klinik, wo Menschen zu Tausenden elend sterben, weil die Versorgung unter der Last der um Luft ringenden Patienten kollabiert."