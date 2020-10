Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Corona-Maßnahmen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Corona-Maßnahmen:

"Mehr denn je ist nun das richtige Augenmaß gefragt, schließlich blickt man auf ein halbes Jahr Erfahrung mit dem inzwischen nicht mehr so "neuartigen" Virus zurück. Eine Erkenntnis: Ansteckungen finden meist dort statt, wo sich die Menschen am sichersten fühlen - in Familien, im Freundeskreis. Deshalb mögen Masken in engen Räumen (Nahverkehr, Schulen) Sinn machen, eine Pflicht auf Straßen und Plätzen ist dagegen übertrieben. Politiker, die das hinter verschlossenen Türen jetzt diskutieren, sollten nach Spanien blicken: Dort gehören Masken selbst auf Nebenstraßen seit Monaten dazu - die Ansteckungszahlen gingen trotzdem durch die Decke."