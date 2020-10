Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Corona/Söder/Klingbeil

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur' zu Corona/Söder/Klingbeil:

"Das Robert-Koch-Institut warnt, dass die Corona-Lage in Deutschland bald außer Kontrolle geraten könnte. In der Tat: Der sprunghafte Anstieg auf zuletzt 4058 Neuinfektionen an einem Tag ist ein Ausrufezeichen, das die Debattenlage verändern dürfte. Die Republik wird nervös. Erkennbar wurde das schon gestern an der Härte, mit der CSU-Chef Markus Söder und SPD-General Lars Klingbeil aneinandergerieten. Er sei "unanständig" und ein "Mini-Trump", der das Land spalte, bekam Söder nach seiner Kritik an der feierwütigen Bundeshauptstadt Berlin vom Genossen Klingbeil zu hören. Corona-Wahlkampf können nicht nur die Amerikaner. Auch in Deutschland hält ein Jahr vor der Bundestagswahl ein giftiger Ton Einzug. Dabei wäre es so wichtig, gerade jetzt kühlen Kopf zu bewahren."/yyzz/DP/he