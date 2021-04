Pressestimme: 'Münchner Merkur zu CSU-Umfrage/Söder

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur zu CSU-Umfrage/Söder:

"Die 36-%-Umfrage für die CSU ist ein massiver Warnschuss und erfordert sofortige Konsequenzen auf drei Feldern. Erstens: Als härteste "Lockdowner" können Söder und seine CSU künftig in der Coronapolitik nur noch verlieren. Zweitens: Söders forcierte Umarmung der Grünen raubt der CSU den eigenen Markenkern. Das ging schon bei Merkel nicht gut aus. Die kopierte so lange die SPD, bis sich die CDU selbst nicht mehr erkannte. Und drittens: Söder muss lernen, im "Team Laschet" mitzuspielen. Es zahlt sich nicht aus, wenn der zornige "Kandidat der Herzen" aus gekränkter Eitelkeit den eigenen Kanzlerkandidaten demontiert und den gemeinsamen Wahlerfolg aufs Spiel setzt. Die CSU muss beten, dass ihr Umfragekönig ohne Land sein großes Ego wieder in den Griff bekommt."