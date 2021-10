Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu den Sondierungen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu den Sondierungen:

"In Berlin laufen die Sondierungen für eine neue Bundesregierung auf Hochtouren. Doch für CDU und CSU ist die Zeit der Illusionen vorbei: Ihre Bastion Berlin ist gefallen. Die Restchance auf Jamaika hat die Union in der vergangenen Woche vertan. Dort kämpft nun wie in einem Häuserkampf jeder gegen jeden. Friedrich Merz wird sich nach Laschets absehbarem Sturz zu Recht kaum mehr davon abbringen lassen, die anstehende Klärung der Machtfrage der CDU-Basis zu überantworten, nachdem drei Funktionärsentscheide - pro Kramp-Karrenbauer, pro Laschet, contra Söder - katastrophal gescheitert sind. Eine Verständigung mit Jens Spahn scheint ausgeschlossen. FDP und Grüne werden sich hüten, sich auf Experimente mit dieser Union einzulassen."/yyzz/DP/he