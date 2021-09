Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu FDP und Grüne unter Erstwählern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ergebnissen für FDP und Grüne unter Erstwählern:

"Die politische Kluft verläuft längst nicht mehr nur zwischen Links und Rechts, sondern auch zwischen Alt und Jung. Das betrifft klassische Politikfelder wie Rente, Wohnen und Umwelt, aber zunehmend auch einen rasant wachsenden Bereich, der im Wahlkampf gar keine Rolle spielte: Digitalisierung. In der Politik erschöpft sich das Thema auch 2021 noch viel zu oft in Fragen nach Breitbandausbau und Mobilfunk. Derweil revolutionierten US-Unternehmen wie Google, Amazon und Facebook das analoge Leben - auch durch Nutzung von Daten und künstlicher Intelligenz. Die Lebensrealität der Jungen, die 24 Stunden am Tag online sind, ist da viel weiter als die Positionen der GroKo-Parteien."/ra/DP/jha