Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz:

"Friedrich Merz, der ewig Unvollendete der deutschen Politik, macht's noch mal. Und viel spricht dafür, dass der Sauerländer im dritten Anlauf den Sprung an die CDU-Spitze schafft. Es stimmt: Ihm schlagen Häme und Aversionen entgegen, gerade im linken Lager. Doch warum ist das so? Weil er herausragt. Anders als Merkel hat Merz nie versucht, gefällig zu sein, seine CDU und das, was seit 75 Jahren ihr Markenkern ist, zu verstecken, um von allen gemocht zu werden. Er steht für Wettbewerb, für soziale Marktwirtschaft, für sichere Grenzen, gegen den Ruf des Muezzins, für den sich sein Gegenkandidat Helge Braun starkmacht. Merz will zeigen, dass sie als eigenwillige, wo nötig auch mal altmodische Partei Wähler von sich überzeugen kann. Das kann gelingen, wenn er es schafft, um sich herum ein junges Führungsteam aus Frauen und Männern aufzubauen, das die Partei in ihrer ganzen Breite abbildet."/yyzz/DP/nas