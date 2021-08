Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Scholz/Linkspartei

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Scholz/Linkspartei:

"Wann immer Politiker der Grünen und der SPD dieser Tage danach gefragt werden, wie sie's nach der Wahl mit der Linkspartei halten wollen, erleben die staunenden Bürger einen betörenden Schleiertanz, aber ein klares Nein hören sie nie. Mit ihrem krampfhaften Offenhalten einer unwahrscheinlichen, aber theoretisch möglichen Koalition mit den Linken wollen die Spitzen von Grünen und SPD den Druck auf die FDP erhöhen, den Preis für ein Ampelbündnis nicht zu weit in die Höhe zu treiben. Doch könnte sich daraus angesichts der Stimmung an der linken Basis von SPD und Grünen auch ein Betriebsunfall entwickeln, an dessen Ende die Deutschen sich mit trotzkistischen Bundesministerinnen wie Janine Wissler wiederfinden. Mit seinem Herumgeeiere wird Scholz für die Mitte, die er erobern will, zum Risiko."/be/DP/he