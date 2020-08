Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Scholz/Maskenpflicht am Arbeitsplatz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Scholz/Maskenpflicht am Arbeitsplatz:

"SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz erweist sich für CDU und CSU immer mehr als der befürchtete Albtraum-Gegner. Kaum denken die Unionschefs Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder laut über die Einführung einer generellen Maskenpflicht am Arbeitsplatz nach, bringt Scholz deren Versuchsballon auch schon zum Platzen. Das möge man doch bitteschön den Unternehmen je nach Arbeitsumgebung selbst überlassen, bescheidet ausgerechnet der Sozi die übereifrigen Unionsgranden, zur Freude der Arbeitgeber. Touché. Scholz hat das Gespür für die Menschen, das seiner Partei seit Jahren so schmerzlich abgeht. Und er nutzt das Machtvakuum in der Union, deren Spitzen sich noch bis zur Kandidatenkür im März verbissen aneinander abarbeiten wollen."/yyzz/DP/nas