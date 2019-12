Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Scholz-Vorstoß Entschuldung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Scholz-Vorstoß Entschuldung:

"Solidarität heißt, Schwache zu stärken. Solidarität heißt nicht, einen Blöden zu finden, der bundesweit aus allerlei Misswirtschaft entstandene Löcher stopft. Der Grat dazwischen ist mitunter unscharf, auch angesichts der Binnenmigration; und schon der bestehende Länderfinanzausgleich geht mindestens an die Grenzen. Scholz' Vorstoß jedenfalls reiht sich ein in jüngste Vorschläge aus Berlin, die (etwa in der Bildungspolitik) auf Gleichmacherei setzen. Auch hier gilt: Wer Leistungs- und Wettbewerbsprinzip schleift, nivelliert - und zwar nach unten."/yyzz/DP/nas