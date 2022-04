Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Steinmeier/Ukraine

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Steinmeier/Ukraine:

"Über die grobe Unhöflichkeit in Kiew darf man sich zu Recht ärgern, doch sollte man es mit der deutschen Entrüstung auch nicht übertreiben. In unseren warmen Wohnzimmersesseln lässt sich leicht Recht haben, aber in der Ukraine ist die Welt eine andere. Da gehen die Gräuel und das Sterben täglich weiter. Was sich Kiew von Berlin wünscht, sind Waffen und Sanktionen und keine PR-Termine. Steinmeier hat sich für seine Fehler in der Russlandpolitik entschuldigt, doch wichtiger wären klare Signale aus seiner SPD, dass man es ernst meint mit der Fehlerreparatur. Schwere Waffen, wie von Union, Grünen und FDP verlangt, will der Kanzler den heldenhaft gegen Putins Vernichtungsarmee kämpfenden Ukrainern weiterhin nicht liefern. Nur die Ausreden wechseln: Wir wollen nicht, hieß es erst, und dann: Wir haben nichts. Die Wahrheit ist eine andere. Es ist die German Angst vor dem Kriegsabenteurer Putin und die stille Hoffnung, alles werde schon wieder irgendwie gut, wenn sich die Ukrainer ergäben."/be/DP/men