Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Thüringen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Thüringen:

Steht Deutschland an der Schwelle zum 4. Reich? Man könnte es fast glauben angesichts des immer hysterischeren Tons in der Debatte um die Geschehnisse in Thüringen. Es stimmt: CDU und FDP haben sich von Höcke auf Kreuz legen lassen. Sie haben einen schlimmen Fehler begangen, der aber nach dem verdienten Aufschrei sofort korrigiert wurde. Deswegen schimmern die FDP und ihr Chef noch lange nicht bräunlich, und genauso wenig ist Ex-Ministerpräsident Ramelow der Hüter der Demokratie, als der er sich feiern lässt. Wovor man sich wirklich fürchten muss, ist die Tendenz zur Radikalisierung des Urteils, das Demokraten übereinander fällen. Und was ebenso Angst macht, ist die Implosion der einst stabilen Mitte, der CDU. Sie ist nicht das Werk der AfD. Sondern von Angela Merkel, die aus der Partei von Adenauer und Kohl eine leere Hülle gemacht hat./yyzz/DP/nas