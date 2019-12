Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu WDR/Umweltsau

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu WDR/Umweltsau:

"Es hat schlimmere mediale Fehlleistungen in den letzten Jahren gegeben als diesen instrumentalisierten Kinderchor, der Oma als "Umweltsau" besingt - doch eben wegen dieser Fehlerkette, wegen der Angreifbarkeit des zwangsgebührenfinanzierten Rundfunks, schlägt dieser Fall so hohe Wellen. (...) Je stärker unsere Debatten in Schnappatmung geführt werden, je ungenauer sich viele Menschen informieren, die mal schnell im Internet irgendwas gelesen zu haben glauben - desto wichtiger wäre der Informationsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Sie müssten ihm seriös, neutral und gründlich nachkommen. Der WDR hingegen hat nicht nur seine Kernzielgruppe verunglimpft, sondern wieder mal der ganzen Branche geschadet."/DP/he