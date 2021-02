Pressestimme: 'Münchner Merkur' zum Impfgipfel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zum Impfgipfel:

Es ist ein mehr als irritierender Zungenschlag, der sich im Vorfeld des "Impfgipfels" in manche Politikeräußerung eingeschlichen hatte: Weil die Impfhersteller sich als so unzuverlässig erwiesen hätten, müsse die Politik jetzt Zwangsmaßnahmen ergreifen, um den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen. In Wahrheit war es genau umgekehrt: Forschende Privatunternehmen haben in Rekordgeschwindigkeit das rettende Vakzin entwickelt, doch durch das Versagen der Politik gelangt es in Europa nicht rechtzeitig zu den Bürgern. Das kostet täglich viele Leben. Doch das neue Reden passt ins Weltbild der Merkel-Republik: Die gute Politik ist für die Moral zuständig, böse Unternehmen nur für den eigenen Profit. Lässt man all das Wortgeklingel beiseite, war der Berliner Impfgipfel vor allem eines: ein großes Ablenkungsmanöver./DP/stk