Pressestimme: 'Münchner Merkur' zur Kurzarbeit

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" schreibt zur Kurzarbeit:

Es stimmt: Die Corona-Medizin Kurzarbeit hat Nebenwirkungen. Doch was die Wirtschaft jetzt braucht, ist Planungssicherheit und Vertrauen. Die Verwerfungen der Coronakrise werden uns noch auf Jahre begleiten, ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist unabwendbar, ebenso eine Welle von Betriebspleiten. Da ist es gut, wenn Unternehmen mit akuten Problemen, aber intakter Perspektive nicht gezwungen werden, nach dem staatlich angeordneten Virus-Maßnahmen in großer Zahl Mitarbeiter auf die Straße zu setzen. Und wenn Verbraucher aus Angst vor Arbeitslosigkeit nicht auch noch anfangen, zwanghaft zu sparen. Die Gefahr besteht sonst darin, dass sich eine Abwärtsspirale in Gang setzt, die die Wirtschaft immer tiefer in die Krise zieht./ra/DP/eas