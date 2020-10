Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Beherbergungsverbot

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Beherbergungsverbot:

"Acht Stunden lang konnten sich die Spitzenpolitiker im Kanzleramt nicht dazu durchringen, die Reisebeschränkung für Millionen von Deutschen zu kippen. Es brauchte erst Richter in Niedersachsen und Baden-Württemberg, die diesen Einschnitt in die Grundrechte für diese Bundesländer kassierten. Was für ein Debakel. Zumal das Robert-Koch-Institut nun bestätigt, dass das Verbot zu einem sinnlosen Ansturm kerngesunder Urlaubswilliger auf Teststellen wie Arztpraxen führt. Ein Ehepaar aus einem Risikogebiet, wo es lediglich einen isolierten Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim gab, wird auch kaum zum Superspreader, wenn es auf Rügen Urlaub macht. Ganz zu schweigen von den Hoteliers, die trotz exzellenter Hygienekonzepte völlig unnötig Richtung Ruin getrieben werden."/al/DP/fba