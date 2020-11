Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona-Protest in Berlin

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona-Protest in Berlin:

"Man muss in der Tat äußerst quer denken, wenn man selbst auf einer Demonstration mit Absicht gegen staatliche Auflagen verstößt, und dann mit ebendieser Demonstration dem Staat vorwirft, er wolle die Meinungsfreiheit und andere Rechte der Bürger beschränken. Das Gegenteil ist der Fall. Erklärungsbedürftig bleibt die Eile, mit der das Gesetz beschlossen wird. Diese feuert nur die Kritiker in ihrem unsäglichen Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz der Nazis an. Und aufklärungsbedürftig bleibt, von welcher Fraktion einige Kritiker ihre Gästeausweise für das Reichstagsgebäude bekommen haben, wo sie Abgeordnete und den Wirtschaftsminister bedrängt und gefilmt haben. Diese Aggression ist ein tatsächlicher und tätlicher Angriff auf das Parlament, das Herzstück der Demokratie."/yyzz/DP/he