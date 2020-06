Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona/Reisebranche

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona/Reisebranche:

"Der Ärger über die schwarzen Schafe der Branche ist zu Recht groß: Da werden Informationen zur Rückerstattung in den Tiefen der Homepage versteckt, Mails nicht beantwortet, und ans Telefon geht auch niemand. Keine Frage, die Reisebranche erlebt die schlimmste Krise ihrer Geschichte. Doch wer sich mit gigantischen Rettungssummen vom Staat helfen lässt, sollte eines nicht vergessen: Die Kunden sind auch Steuerzahler. Es ist nicht nur eine Frage des Anstands, ausgerechnet die Retter in der Not nicht zu verprellen."