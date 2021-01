Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona/Schulen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona/Schulen:

"Schulen und Kitas sollten so schnell wie möglich wieder öffnen, wenn auch eingeschränkt. So dramatisch die Infektionslage in manchem Bundesland auch ist: Für Niedersachsen mit seinen vergleichsweise moderaten Corona-Werten spricht nichts dagegen, an diesem Vorhaben festzuhalten. Ganz im Gegenteil: Vielmehr ist es für die Kinder und Jugendlichen nicht nur aus bildungspolitischer, sondern auch aus sozialer Sicht elementar wichtig, zumindest zur Schule gehen zu können, wenn schon der gesamte Freizeitsportbereich und auch alle anderen sozialen Kontakte abgeklemmt sind."/yyzz/DP/he